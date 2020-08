FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 90 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz habe gezeigt, dass das Geschäft des Essensauslieferers von den gelockerten Corona-Beschränkungen profitiere, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie gehe davon aus, dass der Rückenwind das traditionelle Sommerloch ausgleichen werde./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:58 / GMT



