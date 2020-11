NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des von Kartellhütern nahegelegten Verkaufs der südkoreanischen Tochtergesellschaft Yogiyo auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Bedingung der südkoreanischen Kartellbehörde KFTC für die Zulassung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Konkurrenten Woowa sei eine negative Nachricht, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sei weitreichender als gedacht, aber das letzte Wort sei noch nicht gesprochen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 06:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 06:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.