FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Delivery Hero von 150 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo hält den jüngsten Rückschlag und die unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem europäischen Tech-Sektor für nicht gerechtfertigt. Sie widmete sich in ihrer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere möglichen Auswirkungen von EU-Plänen für die Fahrerlöhne. Im schlimmsten Fall, wenn alle Bestellungen in Europa von angestellten Fahrern ausgeliefert werden müssten, kommt sie für 2023 auf eine Belastung zwischen 100 und 200 Millionen Euro oder 1,30 bis 2,40 Euro je Order. Ein Teil davon könnte später über höhere Liefergebühren an die Kunden weitergereicht werden./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 04:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.