HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero nach einer Investorenpräsentation von 75 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Maßnahmen sei der Essenslieferant nun voll finanziert, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit entfalle ein wichtiger Belastungsfaktor für die Aktie. Zudem habe das Management klargestellt, im Jahr 2023 eine schwarze Null beim operativen Ergebnis (Ebitda) erreichen zu wollen./edh/tav



