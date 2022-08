ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali wertete es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie neutral bis positiv, dass der Essenslieferdienst mit seinem Plattformgeschäft die Gewinnschwelle bereits im dritten Quartal erreichen will. Er verwies zudem darauf, dass Delivery Hero im wichtigen Asien-Geschäft die Gewinnschwelle bereits im zweiten Quartal erreicht habe./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.