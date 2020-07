NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem "soliden" zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analystin Sherri Malek sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter das Potenzial für positive Überraschungen bei der Umsatzentwicklung des Essenslieferdienstes. Sie hob deshalb ihre Wachstumserwartungen in den Jahren 2020 bis 2022 um bis zu sechs Prozent an. Delivery Hero bleibe in der Branche ihr favorisierter Wert./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 14:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 14:31 / ET



