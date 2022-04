LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Für die Aktie stehe es derzeit auf Messers Schneide, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es hänge alles davon ab, ob das Unternehmen 2022 und 2023 die Ziele und Erwartungen erfüllen könne. Das Wachstum im ersten Quartal sei indes gut gewesen und im Ausblick steckten mehr Chancen als Risiken. Er glaube daher weiter an die Aktie./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 22:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.