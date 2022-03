HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 110 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmaunternehmen sei eine defensive Anlagemöglichkeit mit Potenzial durch Übernahmen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen seien stark, auch wenn die Unsicherheiten größer würden. Die Aktie ist für die Privatbank ein "Top Pick" im deutschen Sprachraum./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.