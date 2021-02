LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 9,50 Euro angehoben. Analyst Amit Goel sieht in einer am Montag vorliegenden Studie in dem Geschäft mit Unternehmen, die eigens für einen Akquisitionszweck gegründet werden (sogenannte SPACs), einen größeren Wachstumsbringer für Investmentbanken. Auf deren Erträge blicke er nun trotz gewisser Risiken etwas konstruktiver./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 17:00 / GMT



