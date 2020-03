FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 8,20 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Viruskrise werde die Restrukturierung verzögern, selbst wenn die konjunkturellen Folgen nur temporär seien, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Spielraum für Fehler sei schon unter den bisher günstigen Umständen gering gewesen und so werde er nun weiter eingeengt. Damit steige das Umsetzungsrisiko./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2020 / 10:34 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 10:59 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.