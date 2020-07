FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8,00 Euro belassen. Ein gut gelaufenes Wertpapiergeschäft habe der Bank durch die Krise und die Restrukturierung geholfen, schrieb Analyst Markus Mischker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er lobte zudem die weiteren Fortschritte auf der Kostenseite, blieb zugleich aber skeptisch, was die nachhaltige Steigerung der Erträge im Kerngeschäft der Bank angeht./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:44 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.