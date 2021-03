FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Deutschen Bank mit "Halten" und einem fairen Wert von 11 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Den aktuellen Bewertungsabschlag des Papiers zu den Wettbewerber-Aktien sehe er trotz der erfolgten Kostensenkungen und starker Erträge im Investmentbanking 2020 als angemessen an, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erst bei zunehmender Klarheit darüber, wie schnell sich die wichtigen Segmente Privatkunden und Firmenkunden erholten und nach Erreichung weiterer Geschäftsziele sehe er Kurspotenzial durch die dann gestiegene Profitabilität und mögliche Ausschüttungen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 13:16 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2021 / 13:45 / MEZ





