HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Die Erträge der Bank dürften auch im Schlussquartal unter Druck gestanden haben, aber weniger als noch im dritten Jahresviertel, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kosten dürften wegen des Umbaus weiter gestiegen sein./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



