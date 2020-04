ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,50 auf 6,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Daniele Brupbacher rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Finanzinstitut mit mehr Ertragsdruck und teurer werdenden Risikoabsicherungen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Frankfurter in diesem Jahr wieder einen Verlust schreiben. Mit mit auf die Kapitalausstattung und die Bilanz stehe die Deutsche Bank aber besser da als noch während der Weltfinanzkrise 2009./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



