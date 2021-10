NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 11 auf 11,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Quartalsbericht des Bankhauses habe ihre Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwas optimistischere Aussagen zum Jahr 2023 verleiteten sie allerdings zum etwas höheren Kursziel. Entscheidend bleibe das Investmentbanking./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 15:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 15:52 / EDT



