NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 9 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts der Abhängigkeit des Finanzinstituts vom Investment Banking sei die Prognostizierbarkeit, was die längerfristige Ergebnisentwicklung betreffe, gering, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich lobte sie dagegen die Kostenkontrolle, weshalb sie das Kursziel anhob./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 00:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 00:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.