LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen von 6 auf 7 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Erlöse der Investmentbanken dürften im vierten Quartal stark geblieben sein, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Freitag vorliegenden Branchenprognose. Auch das verwaltete Vermögen sollte sich günstig entwickelt haben. Die Aktie der Deutschen Bank sei im Vergleich zu den eidgenössischen Alternativen am wenigsten attraktiv./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 00:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.