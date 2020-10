FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Eine mögliche Fusion mit einem Konkurrenten komme wohl erst ab 2022 in Frage, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Freitag vorliegenden Studie nach Aussagen von Konzernchef Christian Sewing. Lennertz verwies auf Gerüchte, wonach die UBS auch die Deutsche Bank als Fusionspartner auf der Liste haben könnte. Eine Fusion hält der Analyst vor 2022 für unwahrscheinlich, da die Deutsche Bank mit ihren derzeitigen Baustellen noch eher unattraktiv für einen Partner sei./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2020 / 07:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2020 / 10:30 / MESZ





