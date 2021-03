FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach finalen Jahreszahlen auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Bankhaus habe auch den für 2022 aufgestellten Restrukturierungsplan bestätigt und Ziele für 2021 bekanntgegeben, die er als realistisch erachte, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht stockender Fortschritte bei der Bewältigung der Pandemie rechnet er frühestens im dritten Quartal mit deutlichen Verbesserungen der Wirtschaftssituation./tih/ajx



