NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Deutsche Beteiligungs AG mit "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen. In den vergangenen fünf Jahren habe das Unternehmen mit dem Portfolio verstärkt auf weniger konjunkturzyklische Beteiligungen gesetzt, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe ihm in der Corona-Krise mehr Widerstandsfähigkeit verliehen. Mit dem neuen Investitionsvehikel und Flaggschiff namens Fund VIII dürfte die Profitabilität deutlich steigen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 12:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.