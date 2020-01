ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019 bis 2021 liege er über den Markterwartungen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim deutschen Börsenbetreiber dürfte sich das Interesse vor allem auf eine stabile Umsatzentwicklung richten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.