NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 175 auf 155 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Inmitten der Turbulenzen an den Finanzmärkten bieten die Papiere von Börsenbetreibern Sicherheit, wie Analyst Martin Price in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Die Unternehmen böten robuste Gewinne, hohen Cashflow, solide Bilanzen und geringe Risiken am Anleihemarkt. Negativ für die Deutsche Börse wirke allerdings das Niedrigzinsumfeld./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 14:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.