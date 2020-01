LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Börse mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. Papiere von Börsenbetreibern hätten sich zuletzt stark entwickelt, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibt weiter optimistisch, bevorzugt aber angesichts dynamischeren Ergebniswachstums und einer gemäßigteren Bewertung Euronext-Papiere./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 16:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.