FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Deutschen Börse vor Jahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 135 Euro belassen. Ein kräftiger Gewinnanstieg im Jahr 2019 sei wahrscheinlich, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2020 sei der Börsenbetreiber aber mit zyklischem Gegenwind durch die niedrigeren Leitzinsen in den USA konfrontiert. Die Bewertung der Aktie sei auf historisch hohem Niveau, was kaum Raum für einen weiteren Kursanstieg lasse./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 08:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2020 / 09:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.