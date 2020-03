HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Börse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 149 auf 155 Euro angehoben. Die außerordentliche US-Zinssenkung als Folge des neuartigen Coronavirus dürfte bei dem Börsenbetreiber zwar das Zinseinkommen belasten, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell sei aber insgesamt robust, und die gestiegene Volatilität an den Börsen bringe kurzfristigen Rückenwind. Die Aktie sei nun fair bewertet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



