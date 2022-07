FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Laut einem Update zum laufenden Strategieplan "Compass 2023" liege der Börsenbetreiber per Ende Mai knapp über den eigenen Zielen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Börse profitiere vom stark wachsenden Bedarf an Informationen zu einer nachhaltigen und sozialen Unternehmenspolitik (ESG), den steigenden kurzfristigen Zinsen insbesondere in den USA und der wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegenen Volatilität an den Kapital- und Energiemärkten. Wenzel hob deshalb seine Gewinnschätzungen für das Unternehmen an./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2022 / 14:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 15:05 / MESZ





