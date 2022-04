ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse mit "Neutral" und einem Kursziel von 164 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analystin Haley Tam geht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie generell optimistisch an europäische Börsenbetreiber heran. Sie verwies dabei auf den defensiven Charakter dieser Unternehmen, ihren zyklischen Rückenwind und strukturelles Wachstum. Die Deutsche Börse sei 2022 ein klarer Profiteur vermehrter Anlegeraktivität. Um die 2023er Ziele zu erreichen, sei aber wohl eine weitere Übernahme notwendig./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 18:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 03:01 / UTC



