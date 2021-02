ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Deutsche Börse von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 160 Euro angehoben. Sie habe nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers ihre Gewinnschätzungen für 2021 und 2022 angehoben, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Rating und Kursziel spiegelten das Aufwärtspotenzial der Aktie sowie die Aussicht auf ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum wider. Das Vertrauen in die Ziele der mittelfristigen Wachstumsstrategie "Compass 23" nehme zu./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 04:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.