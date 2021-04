Deutsche Börse overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Alles in allem seien die Eckzahlen weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar habe das operative Ergebnis (Ebitda) über dem Konsens gelegen, doch positive Einmaleffekte herausgerechnet sei das Übertreffen geringfügig gewesen. Er hob zugleich hervor, dass der Marktbetreiber seine Jahresziele bekräftigt habe./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021



