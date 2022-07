HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Euroshop von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 24,20 auf 23,00 Euro gesenkt. Analyst Andreas Pläsier begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem gestiegenen risikofreien Zinssatz. Das neue Votum rechtfertigte er mit dem Aufwärtspotenzial bis zum neuen fairen Wert von unter 10 Prozent. Vor diesem Hintergrund und dem derzeit sichtbaren Gegenwind für die Einzelhandelsmieter des Einkaufszentrenbetreibers erscheine das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für die Deutsche EuroShop von 22,50 Euro fair, hieß es weiter./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.