FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors Deutsche Euroshop von 32 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die angekündigten Bewertungsverluste an. Diese seien etwas höher als von ihm erwartet ausgefallen. Der deutliche Kursrutsch als Reaktion auf die Nachricht sei übertrieben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 16:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / 16:16 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.