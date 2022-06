MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach der Vorlage der offiziellen Unterlagen des Übernahmeangebotes auf "Reduce" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Im aktuellen Branchenumfeld sowie angesichts der Herausforderungen für den stationären Einzelhandel und der geopolitischen Risiken sei der Angebotspreis attraktiv, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Management und Aufsichtsrat des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns dürften die Offerte erneut zur Annahme empfehlen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022



