MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Folgen des gestoppten Screetscooter-Baus belasteten wohl das Ergebnis, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu komme die Unsicherheit um den Ausblick 2020 wegen des Coronavirus. Er wies aber zugleich darauf hin, dass die Post mit ihren Sparten Logistik und Express der erste in der Kette sein werde, sobald der globale Handel wieder in Bewegung kommt./hosjcf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 07:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



