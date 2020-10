MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Anhebung der Ergebnisprognose auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das anhaltende Wachstum im Online-Handel treibe an, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch wichtiger als die Prognoseerhöhung für das operative Ergebnis (Ebit) sei die Zielanhebung für den freien Barmittelfluss, so Obst. Falls das Management diese Entwicklung nicht als positiven Einmal-Effekt sehe sondern als eine verbesserte Basis für weiteres Wachstum, dann könnte 2021 auch die Dividende steigen oder ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt werden, was die Aktie zusätzlich stützen sollte./ajx/la



