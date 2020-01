ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im vierten Quartal seien im europäischen Frachtgeschäft die Transportvolumen im Flugverkehr weniger stark geschrumpft als in den Vorquartalen, während die Transporte auf See zurückgingen, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Vogel die Aktien der Deutschen Post. Der Konzern könne im Frachtgeschäft durch unternehmensinterne Maßnahmen Verbesserungen erreichen./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 18:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.