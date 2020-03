FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post anlässlich der korrigierten Ziele für 2020 auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit dem Stopp des Streetscooter-Baus habe man eine konsequente Entscheidung getroffen, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige dürften wohl enttäuscht sein, dass das Geschäft nicht verkauft werden konnte, aber zumindest hätten die Verluste ein Ende./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 07:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.