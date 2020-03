HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Post von 39 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Krise dürfte die Gewinne der Logistikbranche belasten, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nachdem sich die Aktien der Deutschen Post zuletzt schwächer geschlagen hätten als die der Wettbewerber, zählten sie zu seinen "Top Picks"./bek/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2020 / 15:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.