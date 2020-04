NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Post von 38 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem Corona-Kursrutsch auf "Buy" belassen. Die Virus-Krise hinterlasse zunehmend ihre Spuren, weshalb er seine Gewinnschätzungen nochmals moderat reduziert habe, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er betonte aber die starke Bilanz der Post. Auch die Liquidität sei kein Problem./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 21:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 21:22 / ET



