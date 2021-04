Deutsche Post buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür sei unter anderem das anhaltende Wachstum der vom E-Commerce getriebenen Geschäfte zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Zudem erholten sich die Geschäfte unter Unternehmenskunden./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 11:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 11:29 / ET



