ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere der Bonner hält der Analyst Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie für nicht gerechtfertigt. Denn Lieferkettenprobleme dürften bis weit ins zweite Halbjahr Thema bleiben./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 18:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.