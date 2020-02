FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Deutsche Post von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausbruch des Covid-19-Virus dürfte insbesondere die DHL-Bereiche des Logistikers belasten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartet rückläufige Versandmengen bei Express sowie Belastungen im Bereich der Speditionsleistungen für Luft- und Seefracht. Eine stärkere Beeinträchtigung wäre zu erwarten, sollte sich das Virus in Europa weiter ausbreiten. Indes sollte die Deutsche Post die 2019er-Ergebnisziele erreicht haben./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 15:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 16:09 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.