NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post von 34 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. In einer Welt, in der Passagierflugzeuge nicht fliegen, dürfte es sich für den Logistikkonzern auszahlen, dass er mehr als 250 Frachtflugzeuge betreibt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Roeska zeigte sich zuversichtlicher, dass das Unternehmen seinen frei verfügbaren Barmittelzufluss mittelfristig steigern kann. Allerdings warte er mit Kaufempfehlung für die Aktien noch ab; schließlich könnte es sein, dass das neuartige Coronavirus die gesamtwirtschaftlichen Tätigkeiten deutlich stärker und länger beeinträchtigt als aktuell erwartet./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 23:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.