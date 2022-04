ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Post von 63,66 auf 52,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Hannah Burrows kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für das Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern des Logistikkonzerns leicht. Zudem rechnet sie nun für den Zeitraum zwischen 2023 und 2025 mit höheren Investitionskosten als bisher und befindet sich damit auf Höhe der vom Unternehmen angegebenen Prognose von insgesamt 12,0 Milliarden Euro./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 18:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.