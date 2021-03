NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Post nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Bekanntgabe des Logistikkonzerns, Aktien im Wert von einer Milliarde Euro zurückkaufen zu wollen, sehe er "sehr positiv", schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Montag. Erfreulich sei nicht nur, dass das Niveau der Barmittelzuflüsse (FCF) gestiegen sei. Es sei auch das von Investoren erhoffte Signal, dass diese bei der Kapitalverwendung nicht zur kurz kommen./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2021 / 13:40 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.