LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Im europäischen Post- und Logistiksektor berge das neuartige Coronavirus bei den geographisch am breitesten aufgestellten Unternehmen die größten Umsatzrisiken, schrieb Analyst Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Deutsche Post DHL relativ stark in den asiatischen Märkten engagiert sei./edh/la



