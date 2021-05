LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 58 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns hätten in allen Segmenten eine starke Performance gezeigt, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023 deutlich nach oben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.