NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post im aktuellen Marktumfeld von 62,40 auf 59,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung vor Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Analyst Samuel Bland setzte die Aktie des Logistikkonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zudem auf die Liste "Positive Catalyst Watch". Die Bonner sollten dem Experten zufolge von einem guten Preisumfeld profitieren. Seine Schätzungen lägen daher über den Konsensprognosen. Der Aktienkurs spiegele weder das kurzfristige Aufwärtspotenzial noch die hohen Luftfrachtpreise wider./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.