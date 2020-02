ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Quartalszahlen von 19,40 auf 18,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Beschleunigung des Anstiegs des operativen Gewinns (Ebitda) dürfte wohl erst im kommenden Jahr und nicht schon in diesem stattfinden, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch rechnet er mit höheren Kosten für US-Mobilfunkfrequenzen als zuvor. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich mit dem Sektor sei aber übertrieben./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2020 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.