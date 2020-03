LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Fangmann kappte das Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie aufgrund des ebenfalls gesenkten Ziels für T-Mobile US wegen einer höheren Kapitalkostenschätzung. Die Coronavirus-Krise dürfte unterdessen finanziell kaum ins Gewicht fallen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2020 / 18:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.