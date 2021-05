NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das erste Quartal des Telekomkonzerns sei stark ausgefallen, und das auch außerhalb der USA, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem verwies er darauf, dass die Bonner die Jahresziele nun höher gesteckt hätten und das ebenfalls außerhalb ihres wichtigsten Marktes USA./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 02:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.